Elezioni: Conte, 'primo partito sud ma non e' solo questo, impegno per superare gap' (Di lunedì 26 settembre 2022) Roma, 26 set. (Adnkronos) - "Non siamo il partito del sud, ma la forza politica che ha ricevuto una grande investitura al Sud, dove siamo il primo partito. questo ci legittima a contribuire a superare il divario Nord-Sud, a contribuire a un processo riformatore basato sulla crescita economica, non assistenziale, del Sud". Lo ha detto il leader del M5S Giuseppe Conte, in conferenza stampa. "Ora attendiamo i dati definitivi - annuncia - ma potrei rappresentare il Collegio Lombardia 1 alla Camera", un segnale che "il M5S rappresenta non solo il Sud ma l'Italia intera". Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 settembre 2022) Roma, 26 set. (Adnkronos) - "Non siamo ildel sud, ma la forza politica che ha ricevuto una grande investitura al Sud, dove siamo ilci legittima a contribuire ail divario Nord-Sud, a contribuire a un processo riformatore basato sulla crescita economica, non assistenziale, del Sud". Lo ha detto il leader del M5S Giuseppe, in conferenza stampa. "Ora attendiamo i dati definitivi - annuncia - ma potrei rappresentare il Collegio Lombardia 1 alla Camera", un segnale che "il M5S rappresenta nonil Sud ma l'Italia intera".

