Elezioni | Boschi | “Il nostro risultato è sicuramente positivo”

ROMA – "Siamo soddisfatti. Il nostro è un progetto nuovo, cominciato un mese e mezzo fa e abbiamo preso gli stessi voti di FI". Così Maria Elena Boschi, esponente di Italia Viva e candidata per il Terzo Polo, commenta il risultato elettorale al Tg1. "Facciamo gli auguri a Giorgia Meloni", aggiunge, ribadendo che il risultato del Terzo Polo "è sicuramente positivo, perché l'8% in un mese e mezzo è positivo. Ora dobbiamo crescere. Noi siamo sulla piattaforma di Macron in Europa. Faremo opposizione dura a questo governo", assicura.

