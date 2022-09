**Elezioni: Base riformista, 'bene Letta su congresso, discutere di nostra identità'** (Di lunedì 26 settembre 2022) Roma, 26 set. (Adnkronos) - “Abbiamo apprezzato le parole di Enrico Letta. La sconfitta è stata dura ma si vince e si perde insieme". Così fonti di Base riformista. "Ora è il momento di preservare il Pd che rimane il secondo partito italiano e un punto di riferimento per milioni di italiani. bene ha fatto Letta ad indicare la strada che tutti insieme percorreremo nelle prossime settimane verso il congresso che dovrà essere, ora più che mai, il momento per discutere della nostra identità e della nostra funzione al servizio del Paese”. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 settembre 2022) Roma, 26 set. (Adnkronos) - “Abbiamo apprezzato le parole di Enrico. La sconfitta è stata dura ma si vince e si perde insieme". Così fonti di. "Ora è il momento di preservare il Pd che rimane il secondo partito italiano e un punto di riferimento per milioni di italiani.ha fattoad indicare la strada che tutti insieme percorreremo nelle prossime settimane verso ilche dovrà essere, ora più che mai, il momento perdellae dellafunzione al servizio del Paese”.

