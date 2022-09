TgLa7 : ++ #Cuba: referendum dice Sì a matrimoni e adozioni gay ++ Quasi il 67% approva riforma del Codice della Famiglia - Agenzia_Ansa : A Cuba il referendum dice Sì a matrimoni e adozioni gay. La maternità surrogata, tra le novità #ANSA - LaStampa : Cuba, referendum dice sì a matrimoni e adozioni gay - Rosapeli1 : RT @GenCar5: A #Cuba il 67% degli aventi diritto ha votato a favore nel referendum sul nuovo Codice di famiglia, che legalizza matrimonio… - aprilia1958 : RT @TgLa7: ++ #Cuba: referendum dice Sì a matrimoni e adozioni gay ++ Quasi il 67% approva riforma del Codice della Famiglia -

Con quasi il 67% dei voti favorevoli,ha detto Sì" alla riforma del Codice della Famiglia sottoposta ieri a, che introduce nel Paese matrimoni e adozioni gay e la maternità surrogata, tra le novità. Lo ha annunciato oggi ...Con quasi il 67% dei voti favorevoli,ha detto "Sì" alla riforma del Codice della Famiglia sottoposta ieri a, che introduce nel Paese matrimoni e adozioni gay e la maternità surrogata, tra le novità. Lo ha annunciato oggi ...Si è votato in un referendum su diverse leggi per i diritti degli omosessuali: ha vinto il “sì” con il 66 per cento dei voti ...A Cuba gli elettori hanno approvato il nuovo codice di famiglia che, fra le altre cose, permette i matrimoni fra persone dello stesso sesso e la possibilità di ricorrere alla gravidanza ...