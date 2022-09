Cuba dice Sì a matrimoni e adozioni gay

(Di lunedì 26 settembre 2022)spazza via i pregiudizi e apre le porte aitra persone dello stesso sesso e non solo a quelli. Con uno storico referendum, il popolono ha detto "Sì" alla riforma del Codella famiglia, che tra le...

apre ai diritti civili . Il referendum per riformare il Codice della famiglia è passato con il 66,87% dei voti, legalizzando di fatto il matrimonio tra persone dello stesso sesso, le adozioni per ...Con quasi il 67% dei voti favorevoli,ha detto s alla riforma del Codice della Famiglia sottoposta ieri a referendum, che introduce nel Paese, tra le novit , matrimoni e adozioni gay e la maternit surrogata. Lo ha annunciato oggi la ...El sí al Código de las Familias obtuvo 3.936.790 votos, el 66,87 % de los emitidos, mientras que el no recibió 1.950.090 papeletas, el 33,13 %.Mentre in Italia insorge la classe politica più conservatrice di sempre, nel resto del mondo non mancano notizie migliori! Dopo quattro anni di rinvii e ben 24 modifiche, in seguito all’approvazione d ...