Covid, oggi nel Lazio 1.141 nuovi casi e 4 morti: i dati dalle Asl (Di lunedì 26 settembre 2022) Covid Lazio. Puntuale anche oggi, lunedì 26 settembre, il report sull'andamento giornaliero dei nuovi positivi. Ecco le parole dell'assessore regionale alla Sanità D'Amato rispetto andamento dei contagi in regione: 'Su un totale di 8.493 nuovi casi positivi, sono 4 i decessi, 356 i ricoverati, 25 le terapie intensive e +1.264 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 13.4%. I casi a Roma città sono a quota 687'. Covid Lazio: i dati dalle Asl di oggi 26 settembre Asl (Distretto) nuovi casi Decessi Asl Roma 1 259 1 Asl Roma 2 238 1 Asl Roma 3 190 3 Asl Roma 4 62 0 Asl Roma 5 101 0 Asl Roma ...

