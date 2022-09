Comune di Faggeto Lario | Concorso per 1 Operaio Manutentore

Leggi su posizioniaperte

(Di lunedì 26 settembre 2022) Ildiha indetto unPubblico per l’assunzione di 1 Figura Professionale comeSpecializzato, giardiniere e muratore, per l’area Lavori Pubblici tecnico manutentiva e Urbanistica, categoria B. Viene offerto inquadramento con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Bando diE' indettopubblico, per esami, per la copertura di un posto dispecializzato - giardiniere - muratore a tempo pieno ed indeterminato - area lavori pubblici - tecnico manutentiva - urbanistica - categoria B, posizione economica B3. Requisiti ed Invio della Domanda Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta semplice, utilizzando lo schema di domanda allegato al ...