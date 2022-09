Calciomercato | Allan lascia l' Everton per accasarsi con l' Al - Wahda

DiMarzio : #Calciomercato | #Allan lascia l'@Everton e firma con l'@AlWahdaFCC - sportal_it : Allan lascia Liverpool e firma un biennale - Cucciolina96251 : RT @Domenic36396232: ? UFFICIALE ? #Allan è un nuovo giocatore dell'#AlWahda Contratto biennale per l'ex Napoli ?? #Calciomercato #StayT… - tuttonapoli : UFFICIALE - Allan sceglie la ricchezza degli Emirati Arabi: ha firmato per l'Al-Wahda - Diego31883 : RT @francGuerrieri: L’ex Napoli #Allan ha firmato per due anni con gli arabi dell’#AlWahda ?????? #calciomercato -

L'ex centrocampista di Udinese e Napoli non rientrava più nei piani di Lampard ROMA - Allan Marques Loureiro, noto semplicemente come Allan, vola negli Emirati Arabi Uniti: il 31enne centrocampista brasiliano lascia l'Everton per accasarsi con l'Al-Wahda. Arrivato in Premier League il 5 settembre 2020 da Napoli per 25 milioni di euro. Allan lascia l'Everton: l'ex centrocampista del Napoli passa a titolo definitivo all'AlWahda FC. Il centrocampista, dopo aver risolto il proprio contratto con l'Everton, ha firmato un accordo biennale con l'Al-Wahda.