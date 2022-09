Una regina appartenente a un altro mondo (Di domenica 25 settembre 2022) La regina Elisabetta II è stata un faro di stabilità e ha mostrato un infallibile senso del dovere durante i suoi 70 anni di regno. I miei pensieri sono con la famiglia reale, il popolo del Regno Unito e del Commonwealth in questo momento molto triste”. Così la presidente della Bce, Christine Lagarde, su Twitter, Il presidente francese Emmanuel Macron ha reso omaggio a Elisabetta II che ha salutato come “un’amica della Francia, una regina di cuori” che ha “segnato per sempre il suo Paese e il suo secolo”. Un coro di commiato che sottolinea l’importanza di una sovrana, che nonostante gli inevitabili scandali che interessano una corte regnante, riesce ad andare d’accordo con tutto ed essere stimata, per la sua sobrietà che va molto oltre i suoi abiti color pastello. Non è l’ultima regina come qualche quotidiano ha riportato ma una ... Leggi su ildenaro (Di domenica 25 settembre 2022) LaElisabetta II è stata un faro di stabilità e ha mostrato un infallibile senso del dovere durante i suoi 70 anni di regno. I miei pensieri sono con la famiglia reale, il popolo del Regno Unito e del Commonwealth in questo momento molto triste”. Così la presidente della Bce, Christine Lagarde, su Twitter, Il presidente francese Emmanuel Macron ha reso omaggio a Elisabetta II che ha salutato come “un’amica della Francia, unadi cuori” che ha “segnato per sempre il suo Paese e il suo secolo”. Un coro di commiato che sottolinea l’importanza di una sovrana, che nonostante gli inevitabili scandali che interessano una corte regnante, riesce ad andare d’accordo con tutto ed essere stimata, per la sua sobrietà che va molto oltre i suoi abiti color pastello. Non è l’ultimacome qualche quotidiano ha riportato ma una ...

GrandeFratello : Elenoire? Semplicemente una regina per il popolo di Twitter! ?? #GFVIP - andreapurgatori : ELISABETTA SEGRETA. Immagini mai viste della regina. Diana che racconta la sua favola tragica. Nel giorno dei funer… - fleursparadise : perla di oggi regalata da una signora novantenne che di nome faceva regina e ad una certa mi fa “una se n’è andata,… - siamouominioca2 : @GiuliaCortese1 Rimediamo subito: tu non sei bella come una regina?? - GiuliaCortese1 : Facciamo attenzione, adesso, a dire : 'Sei bella come una regina'... ricordiamoci che ora è Camilla. -