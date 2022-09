“Tu ti vergogni di me!”. GF Vip, Elenoire Ferruzzi affronta Luca Salatino. Tensione alle stelle (Di domenica 25 settembre 2022) Non c’è pace tra Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino: i due si sono affrontati duramente dopo gli ultimi avvenimenti della diretta al GF Vip 7. Inutile girarci intorno, i due gieffini, vicinissimi sin dalle prime ore, hanno litigato. Il motivo è semplice: tutto è capitato dopo che Antonino Spinalbese ha riportato a Luca Salatino le teorie di Elenoire Ferruzzi (Elenoire era convinta che lui si era invaghito di lei). A questo punto l’ex tronista ha sbottato ed è andato a parlarle, ma non con i soliti toni distesi. “Tutto quello che stai dicendo lo hai vissuto nella tua testa, nella realtà non esiste!” – ha detto a Elenoire Luca Salatino – “Dici che vuoi ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 25 settembre 2022) Non c’è pace tra: i due si sonoti duramente dopo gli ultimi avvenimenti della diretta al GF Vip 7. Inutile girarci intorno, i due gieffini, vicinissimi sin dprime ore, hanno litigato. Il motivo è semplice: tutto è capitato dopo che Antonino Spinalbese ha riportato ale teorie diera convinta che lui si era invaghito di lei). A questo punto l’ex tronista ha sbottato ed è andato a parlarle, ma non con i soliti toni distesi. “Tutto quello che stai dicendo lo hai vissuto nella tua testa, nella realtà non esiste!” – ha detto a– “Dici che vuoi ...

Butterf69015258 : RT @svarionix: part5 #gfvip L:se tu me dici sei uguale all'altri te vergogni,ke é na paura tua,tho dato la mia amicizia m sento tradito qnd… - Butterf69015258 : RT @svarionix: part4 #gfvip L:nn me poi dì te vergogni fai cm tt l'altri so proprio divers dagli altri [...] A:lei allinea tt i puntini e d… - augustodpau : @StefanoFassina @Mov5Stelle @GiuseppeConteIT Voti questo Conte?? E non te ne vergogni minimamente? Che pena. Anche… - EliEli736 : RT @fanpage: #elenoireferruzzi Ferruzzi è convinta che Luca Salatino sia sentimentalmente interessato a lei. Così, è scoppiata una lite fu… - infoitcultura : Grande Fratello vip, la lite esagerata tra Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino. 'Ti vergogni di me', 'Mi hai rotto il… -