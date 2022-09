Torino, le condizioni di Pellegri (Di domenica 25 settembre 2022) Dopo lo stop con l'Under 21, nella giornata di domani l'attaccante del Torino Pietro Pellegri si sottoporrà a esami specifici... Leggi su calciomercato (Di domenica 25 settembre 2022) Dopo lo stop con l'Under 21, nella giornata di domani l'attaccante delPietrosi sottoporrà a esami specifici...

sportli26181512 : Torino, le condizioni di Pellegri: Dopo lo stop con l'Under 21, nella giornata di domani l'attaccante del Torino Pi… - ZonaBianconeri : RT @simonecampana11: ??JUVENTUS Si ferma Fabio #Miretti per un problema alla caviglia in allenamento con l'Under 21, farà ritorno a Torino p… - simonecampana11 : ??JUVENTUS Si ferma Fabio #Miretti per un problema alla caviglia in allenamento con l'Under 21, farà ritorno a Torin… - Frankf1842 : RT @anaao_assomed: ??'Un monito al nuovo Governo: senza soluzioni al collasso della sanità pubblica e alle condizioni del nostro lavoro, alz… - CalcioNapoli24 : -