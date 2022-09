Teocoli | Maldini è nel mio cuore | quando lo imitai in tv mi telefonò e mi disse che Sul Napoli

AreaNapoli.it

Leonardo Iannacci per 'Libero quotidiano'è uno, nessuno e centomila. È Galliani e Cesarone, Valentino Rossi e l'avvocato Prisco, Caccamo e il presidente Moratti, Carletto Mazzone e Ibra. Teo è un Fregoli ...Tifa da sempre per il Milan ma Teo, comico e imitatore (ha fatto arrabbiare in passato Galliani e Cesareper i suoi show) non odia l'Inter e intervistato dal quotidiano Libero ha parlato così del suo rapporto con gli ... Teocoli: 'Questo Napoli fa felice Caccamo. Cesare Maldini si arrabbiò con me, Prisco mi diceva...' Teo Teocoli, attore comico, imitatore e noto tifoso rossonero, ha rilasciato un'intervista a Libero Quotidiano: " Milan Con il Napoli è andato come un treno, ha preso due traverse e meritava almeno i ...Teo Teocoli, artista dai mille talenti, ha concesso un'intervista a Libero ed ha raccontato alcuni aneddoti della sua lunghissima carriera.