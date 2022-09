Swg/La7: "Lega forse sotto al 10 per cento" (Di domenica 25 settembre 2022) Lega sotto il 10% secondo Swg per La7, dato particolarmente basso che si discosta dalle forbici del trend poll. Il centrodestra si ridimensiona ma non al punto da mettere in dubbio il risultato complessivo. Leggi su europa.today (Di domenica 25 settembre 2022)il 10% secondo Swg per La7, dato particolarmente basso che si discosta dalle forbici del trend poll. Il centrodestra si ridimensiona ma non al punto da mettere in dubbio il risultato complessivo.

Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Trend Swg-La7: centrodestra 43-47%, centrosinistra 25-29%; M5s 13,5-17,5%, Terzo polo 6-8% . Italex… - TgLa7 : Lega sotto il 10%, dato particolarmente basso che si discosta dalle forbici del trend poll. Di conseguenza anche tu… - fattoquotidiano : In base al primo trend poll di Swg per La7, il centrodestra è tra il 43-47%, il centrosinistra tra il 25-29%, il M5… - AlenaPe41226687 : RT @agenzia_nova: Trend poll Swg per La7 registrano per la #Lega un dato elettorale sotto il 10 per cento #ElezioniPolitiche2022 - De_Sand88 : RT @Agenzia_Ansa: ELEZIONI 2022 | Trend Swg-La7: centrodestra 43-47%, centrosinistra 25-29%; M5s 13,5-17,5%, Terzo polo 6-8% . Italexit è t… -