Sicurezza in montagna, due nuovi mezzi fuoristrada al Soccorso Alpino (Di domenica 25 settembre 2022) Gorno. Una serata per ringraziare e per parlare di prevenzione e Sicurezza in montagna si è tenuta venerdì 24 settembre a Gorno. Nei giorni scorsi, a Olmo al Brembo, la VI Delegazione Orobica del Soccorso Alpino aveva presentato due nuovi mezzi fuoristrada, acquistati grazie ai contributi messi a disposizione dalle Comunità montane della Val Seriana e della Val Brembana. L'iniziativa di venerdì sera è stata pensata innanzitutto per ringraziare, dopo il presidente della Comunità Montana della Val Brembana, Jonathan Lobati, anche quello dell'ente della Val Seriana, Giampiero Calegari, che è anche sindaco di Gorno. Durante la serata, aperta a tutti gli interessati, è anche stato proiettato il film "Senza possibilità di errore", un documentario che racconta come opera il Soccorso Alpino.

