Roma. ‘Biglietto, prego’: controllore aggredita sull’autobus, finisce in ospedale (Di domenica 25 settembre 2022) Stavano facendo solo il loro lavoro, cioè stavano controllando i biglietti sull’autobus. Ma non potevano certo sapere che si sarebbero trovati di fronte un ragazzo di 23 anni, che anziché tirare fuori dalla tasca il biglietto ha pensato bene di dare in escandescenza. E di aggredire i controllori Atac, una donna e due uomini, che sono finiti in ospedale. Aggressione sull’autobus a Roma L’episodio, l’ennesimo di una lunga scia di aggressioni a bordo dei mezzi pubblici, è avvenuto su un autobus Atac in via Carlo Alberto. È qui che una donna, che stava controllando i biglietti, è stata aggredita dal ragazzo, un cittadino del Bangladesh del 1999. Il giovane ha cercato di sottrarsi alla verifica, poi ha spintonato anche gli altri due controllori, facendo cadere uno di loro dalla pedana del bus. L’intervento ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 25 settembre 2022) Stavano facendo solo il loro lavoro, cioè stavano controllando i biglietti. Ma non potevano certo sapere che si sarebbero trovati di fronte un ragazzo di 23 anni, che anziché tirare fuori dalla tasca il biglietto ha pensato bene di dare in escandescenza. E di aggredire i controllori Atac, una donna e due uomini, che sono finiti in. AggressioneL’episodio, l’ennesimo di una lunga scia di aggressioni a bordo dei mezzi pubblici, è avvenuto su un autobus Atac in via Carlo Alberto. È qui che una donna, che stava controllando i biglietti, è statadal ragazzo, un cittadino del Bangladesh del 1999. Il giovane ha cercato di sottrarsi alla verifica, poi ha spintonato anche gli altri due controllori, facendo cadere uno di loro dalla pedana del bus. L’intervento ...

OfficialASRoma : ?? Roma-Lazio: è partita la prima fase di vendita! ?? Si tratta di quella riservata agli abbonati di Curva Nord, ch… - CorriereCitta : Roma. ‘Biglietto, prego’: controllore aggredita sull’autobus, finisce in ospedale - alfogaki : Le prossime 24 ore per Letta: 1. Andare a votare in cabina elettorale 2. Aspettando nervosamente i risultati delle… - GioLario : @lapalisse6 @GiuseppeConteIT Ma smettila di raccontare minchiate, ho preso un volo Alghero Roma il 22 pagato con la… - BLUCELESTE52 : RT @UCI_Cinemas: ?? L'entusiasmante carriera di #Mahmood arriva negli UCI Cinemas dal 17 al 19 ottobre in un docufilm che sarà presentato in… -