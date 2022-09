Quando Federer detronizzò Pete Sampras a Wimbledon (Di domenica 25 settembre 2022) Il 2 luglio del 2001 il corso della storia muta. Il vecchio Re viene deposto, una nuova monarchia illuminata si affaccia: durerà oltre vent'anni Leggi su ilgiornale (Di domenica 25 settembre 2022) Il 2 luglio del 2001 il corso della storia muta. Il vecchio Re viene deposto, una nuova monarchia illuminata si affaccia: durerà oltre vent'anni

Eurosport_IT : Quando c'è un buco nella rete, proprio della forma della pallina...c'è solo un giocatore in grado di farcela passar… - solounastella : RT @CucchiRiccardo: Quando un bambino vi chiederà cos'è lo sport fategli questo video. #Federer #Nadal - EmanueleAllocca : RT @mariodice76: Quando un giorno vorrete spiegare ai vostri figli che cosa è il rispetto, cosa è lo sport e cosa può rappresentare nella v… - solounastella : RT @elescalese: OKAY TUTTO SPETTACOLARE, MA QUANDO CE LI FATE RIVEDERE INSIEME IN DOPPIO? No perché penso che questi due siano diventati la… - calcioepepe : - ROd LavER - ROger FederER Quando i pianeti si allineano -