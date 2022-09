Psg, Mbappe spinge per la cessione di Neymar: individuato il sostituto (Di domenica 25 settembre 2022) Il Psg sta lavorando già in vista del futuro, in particolare sul reparto offensivo. Nei prossimi mesi, infatti, il tridente composto da Messi, Mbappe e Neymar potrebbe sciogliersi definitivamente. A quanto pare, infatti, Mbappe starebbe pressando il club per lasciar partire Neymar. Il francese vuole avere maggiore libertà in attacco, tant’è che avrebbe proposto l’ingaggio di un centravanti. Psg Moukoko Borussia Dortmund Secondo quanto riportato dalla Bild, il profilo ideale individuato dal Psg sarebbe quello di Youssoufa Moukoko, attaccante classe 2004 che milita nel Borussia Dortmund. Sul giovane talento francese, però, c’è già una folta concorrenza: i parigini, infatti, dovranno far attenzione a Bayern Monaco, Manchester United e Real Madrid. Nicola Morisco Leggi su rompipallone (Di domenica 25 settembre 2022) Il Psg sta lavorando già in vista del futuro, in particolare sul reparto offensivo. Nei prossimi mesi, infatti, il tridente composto da Messi,potrebbe sciogliersi definitivamente. A quanto pare, infatti,starebbe pressando il club per lasciar partire. Il francese vuole avere maggiore libertà in attacco, tant’è che avrebbe proposto l’ingaggio di un centravanti. Psg Moukoko Borussia Dortmund Secondo quanto riportato dalla Bild, il profilo idealedal Psg sarebbe quello di Youssoufa Moukoko, attaccante classe 2004 che milita nel Borussia Dortmund. Sul giovane talento francese, però, c’è già una folta concorrenza: i parigini, infatti, dovranno far attenzione a Bayern Monaco, Manchester United e Real Madrid. Nicola Morisco

MarBarJ : @F1N1no Gae questo in poche partite ha fatto più danni della grandine. I giocatori forti sono altri. Firenze regal… - MaStep92__ : RT @calciomercatoit: ?? #Neymar non risponde a una domanda sul rapporto con #Mbappe e se ne va. Ennesimo indizio sulla convivenza complicata… - calciomercatoit : ?? #Neymar non risponde a una domanda sul rapporto con #Mbappe e se ne va. Ennesimo indizio sulla convivenza complic… - sghi29 : RT @irrisolvibile: Da quando Pogba ha pagato il Marabout contro Mbappe,questi è diventato straricco,comanda al PSG e ha costretto la nazion… - irrisolvibile : Da quando Pogba ha pagato il Marabout contro Mbappe,questi è diventato straricco,comanda al PSG e ha costretto la n… -