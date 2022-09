Programmi TV di stasera, domenica 25 settembre 2022. A Scherzi a Parte le ‘vittime’ Del Santo, Jacobs, Miccio, Jo Squillo e Tognazzi (Di domenica 25 settembre 2022) Enrico Papi (Foto US Mediaset) Rai1, ore 20.35: Soliti Ignoti – Il Ritorno Game. Speciale appuntamento con il programma condotto da Amadeus, che si allunga in prima serata. Rai2, ore 21.00: N.C.I.S. Los Angeles Serie Tv. 13×05 Verità apparente: L’agente Laura Song, informatrice della Marina americana ed ex allieva dell’ammiraglio Kilbride, viene scoperta dai Servizi Segreti cinesi e scatta per la squadra un lavoro di protezione. 13×06 Al calar del sole: Gary DeMayo sequestra un autobus prendendo in ostaggio i passeggeri. L’uomo chiede che sia riabilitato il nome di sua figlia, il caporale Kira DeMayo, morta suicida dopo essere stata in Afghanistan. 13×07 Storia di un marinaio: Un marinaio muore per un’overdose di LSD, una sostanza ammessa sulle portaerei perché, se assunta in microdosi, aiuta la concentrazione. Il marinaio, però, ne aveva assunta una dose massiccia. Rai3, ore ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 25 settembre 2022) Enrico Papi (Foto US Mediaset) Rai1, ore 20.35: Soliti Ignoti – Il Ritorno Game. Speciale appuntamento con il programma condotto da Amadeus, che si allunga in prima serata. Rai2, ore 21.00: N.C.I.S. Los Angeles Serie Tv. 13×05 Verità apparente: L’agente Laura Song, informatrice della Marina americana ed ex allieva dell’ammiraglio Kilbride, viene scoperta dai Servizi Segreti cinesi e scatta per la squadra un lavoro di protezione. 13×06 Al calar del sole: Gary DeMayo sequestra un autobus prendendo in ostaggio i passeggeri. L’uomo chiede che sia riabilitato il nome di sua figlia, il caporale Kira DeMayo, morta suicida dopo essere stata in Afghanistan. 13×07 Storia di un marinaio: Un marinaio muore per un’overdose di LSD, una sostanza ammessa sulle portaerei perché, se assunta in microdosi, aiuta la concentrazione. Il marinaio, però, ne aveva assunta una dose massiccia. Rai3, ore ...

