Oroscopo Paolo Fox Lunedì 26 Settembre 2022 | Scorpione nervoso

Leggi su zon

(Di domenica 25 settembre 2022) L’diFox per oggi,26Ariete Il desiderio di fare nuove esperienze sarà in qualche modo limitato dal vostro approccio poco pratico alle cose. Mettete in ordine le idee e otterrete di più. Una sorpresa romantica è in arrivo per voi. Toro Il rapporto con colleghi e collaboratori sarà alquanto teso ma molto produttivo. Con un po’ di ingegno e diplomazia otterrete il sostegno di tutti. Positivo anche il settore delle finanze: il denaro arriva per caso o per un recupero crediti. Gemelli Buona giornata per progettare nuovi lavori e organizzare quelli già iniziati. La vostra visione delle attività in generale sarà ottimale e redditizia. Oggi ci saranno anche cambiamenti positivi in casa. Cancro Anche per voi del Cancro sarà un inizio settimana positivo. In amore ...