Le mani della mafia sulla produzione di shopper (illegali) in plastica. La denuncia: “4 su 10 fuori norma. Fabbricate da chi fa le compostabili” (Di domenica 25 settembre 2022) Anche se dal 2018 la legge impone di utilizzare solo shopper biodegradabili e compostabili in alternativa ai sacchetti riutilizzabili, tuttora su 10 buste in circolazione quattro sono in plastica tradizionale, quindi non a norma. E spesso queste ultime vengono Fabbricate negli stessi identici stabilimenti dove si producono quelle biodegradabili e compostabili. Lo denuncia la Commissione parlamentare d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella recente relazione sulle borse di plastica monouso. “Da quando è entrata in vigore la legge che vieta quelle non biodegradabili si è dovuto fare i conti con la loro produzione illegale”, spiega il presidente della commissione Ecomafie, Stefano Vignaroli, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 25 settembre 2022) Anche se dal 2018 la legge impone di utilizzare solobiodegradabili ein alternativa ai sacchetti riutilizzabili, tuttora su 10 buste in circolazione quattro sono intradizionale, quindi non a. E spesso queste ultime vengononegli stessi identici stabilimenti dove si producono quelle biodegradabili e. Lola Commissione parlamentare d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella recente relazione sulle borse dimonouso. “Da quando è entrata in vigore la legge che vieta quelle non biodegradabili si è dovuto fare i conti con la loroillegale”, spiega il presidentecommissione Ecomafie, Stefano Vignaroli, ...

