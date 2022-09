Lavrov minaccia l'Occidente: 'Ora l'America è parte del conflitto' (Di domenica 25 settembre 2022) Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov nel corso di una conferenza stampa a margine dell'Assemblea generale dell'Onu a New York. 'In Occidente c'è una russofobia grottesca'. Quello ... Leggi su globalist (Di domenica 25 settembre 2022) Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Sergeinel corso di una conferenza stampa a margine dell'Assemblea generale dell'Onu a New York. 'Inc'è una russofobia grottesca'. Quello ...

fattoquotidiano : Lavrov accusa: “L’Europa soggiogata dalla dittatura Usa”. La Turchia non riconosce i referendum nel Donbass (di Mic… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Lavrov accusa: “L’Europa soggiogata dalla dittatura Usa”. La Turchia non riconosce i referendum nel Donbass (di Michel… - attilioc39 : RT @Franciscovota: #Lavrov è stato l’unico ad inquadrare le parole di #VonDerLeyen per quelle che sono, “una minaccia”. Inaccettabile da p… - TuttoQuaNews : RT @fattoquotidiano: Lavrov accusa: “L’Europa soggiogata dalla dittatura Usa”. La Turchia non riconosce i referendum nel Donbass (di Michel… - JohnHard3 : RT @fattoquotidiano: Lavrov accusa: “L’Europa soggiogata dalla dittatura Usa”. La Turchia non riconosce i referendum nel Donbass (di Michel… -