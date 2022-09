ItaliaViva : Elezioni, l’appello al voto di @marattin: “Siamo il partito riformista, vogliamo dare voce all’Italia seria” - Tori… - GiovaQuez : I fratelli in Cristo, il nazismo di Ursula von der Leyen, il transumanesimo satanico, i poteri forti. Più che un ap… - ItaliaViva : Verso le elezioni - Appello al voto di Luigi @marattin (Lista Calenda) - - FacchiniJosehf : ??? Il mio appello al voto. Rivolto ai cittadini di #Lumezzane e, più in generale, a chiunque può e vuole credere an… - ChiccaBis : RT @RadioRadioWeb: 'Da questa oscurità ne usciamo solo se le persone capiscono che c'è una lotta individuale tra il bene e il male e che og… -

Il Sole 24 ORE

buon domenica, buona scelta e buon!" Così il leader della Lega Matteo Salvini sui social dopo ilalla scuola primaria di via Martinetti a Milano Ig Salvini... quasi tutti i principali leader politici hanno già esercitato il loro diritto di: dopo ... Mancano all', al momento, Giorgia Meloni e Giuseppe Conte, i quali hanno tempo naturalmente sino ... L'appello al voto di Salvini sui social: "Chi non sceglie ha già perso" - Il Sole 24 ORE Silvio Berlusconi, che ha fatto dell'immagine una delle principali leve del suo successo, punta a rientrare in Parlamento al termine di una campagna ...Città del Vaticano – Le condizioni meteo e la massima allerta scattata per Abruzzo, Lazio, Molise e Campania, hanno fatto cambiare velocemente programma a Papa ...