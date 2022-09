Il M5s in attesa dei risultati: “Dopo la povertà, questa volta aboliremo il Pd” (Di domenica 25 settembre 2022) “Sei in lista?”. Due addetti alla sicurezza di nero vestiti al portone di ingresso. Altrettanto al primo piano. Nella sede del Movimento 5 stelle, elegante appartamento a due passi dalla Camera, si respira piccolo evento di Roma Nord. Eleganza e stile. Gli uffici contiani, con le tende damascate giallo Chigi, rimandano a certi studi dentistici dei Parioli. Ci sono ottanta giornalisti accreditati, ma nemmeno un grillino, figurarsi il Capo. Che sia l’ultima burla? “Il presidente oggi è stato con i suoi affetti”, dicono dallo staff. E subito viene da pensare ai famosi congiunti pandemici. Finalmente sul terrazzo viene issata la bandiera del M5S. È il segno dell’ottimismo, cauto certo, ma molto diffuso che regna qui. Girano dati e cifre da gol di Zoff di testa. “Comunque vada sarà un successo”, spiegano i contiani che così vogliono essere chiamati. Altro che grillini. E dunque l’ex ... Leggi su ilfoglio (Di domenica 25 settembre 2022) “Sei in lista?”. Due addetti alla sicurezza di nero vestiti al portone di ingresso. Altrettanto al primo piano. Nella sede del Movimento 5 stelle, elegante appartamento a due passi dalla Camera, si respira piccolo evento di Roma Nord. Eleganza e stile. Gli uffici contiani, con le tende damascate giallo Chigi, rimandano a certi studi dentistici dei Parioli. Ci sono ottanta giornalisti accreditati, ma nemmeno un grillino, figurarsi il Capo. Che sia l’ultima burla? “Il presidente oggi è stato con i suoi affetti”, dicono dallo staff. E subito viene da pensare ai famosi congiunti pandemici. Finalmente sul terrazzo viene issata la bandiera del M5S. È il segno dell’ottimismo, cauto certo, ma molto diffuso che regna qui. Girano dati e cifre da gol di Zoff di testa. “Comunque vada sarà un successo”, spiegano i contiani che così vogliono essere chiamati. Altro che grillini. E dunque l’ex ...

