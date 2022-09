Fraguas | un possibile esempio di villaggio sostenibile

Leggi su periodicodaily

(Di domenica 25 settembre 2022) Un collettivo di giovani è deciso a far rivivere ildinel Parco di Sierra Norte, ma l’amministrazione regionale rallenta il progetto. L’abitato a Nord-Est di Madrid ha vissuto in passato dei momenti tristi. Infatti, nel 1960 il regime di Franco l’ha espropriato per un programma di riforestazione e poi è diventato un