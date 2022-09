Elezioni e mercati: «Spread a livelli accettabili, ma l’aiuto Bce non è eterno» (Di domenica 25 settembre 2022) Parla il capo degli investimenti obbligazionari europei di Franklin Templeton, Zahn: «Volatilità in aumento dopo le Elezioni, ma il Tpi non verrà attivato prima che si raggiungano livelli di 350-400 punti base» Leggi su ilsole24ore (Di domenica 25 settembre 2022) Parla il capo degli investimenti obbligazionari europei di Franklin Templeton, Zahn: «Volatilità in aumento dopo le, ma il Tpi non verrà attivato prima che si raggiunganodi 350-400 punti base»

