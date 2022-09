News24_it : Elezioni: Castellone, la comunità M5s si è rafforzata - Marilenapas : RT @SanitaInf: Elezioni, @MariaDomenicaC4 (M5S): «Rivedere riparto del Fondo sanitario, stop a spesa storica». Sul numero chiuso: «Serve m… - andreastoolbox : #Elezioni politiche 2022, Castellone (M5S): 'La vita di un cittadino del Sud non vale meno di quella - SanitaInf : Elezioni, @MariaDomenicaC4 (M5S): «Rivedere riparto del Fondo sanitario, stop a spesa storica». Sul numero chiuso:… - PoliticaNewsNow : Elezioni, Castellone (M5S): 'Base dem riconosce nostra credilità su determinati temi' -

Agenzia ANSA

Lo ha detto la capogruppo del M5s al Senato Maria Domenicaa Porta a Porta su Rai 1 commentando i primi exit poll dopo la chiusura delle urne. .Ore 12 - Affluenza alle urne È dell' 11,46% l'affluenza rilevata alle ore 12 per le... In Campania c'è anche il confronto fra la capogruppo M5s al Senato Mariolinae il suo ex ... Elezioni: Castellone, la comunità M5s si è rafforzata - Ultima Ora ROMA, 25 SET - "A luglio ci davano addirittura al 6%, 7%. In questa campagna elettorale siamo riusciti a raccontare il lavoro fatto", abbiamo "ben definito" il "progetto progressista. Come comunità si ...Urne aperte fino alle 23, le sfide tra i big nei collegi di Napoli. Come ottenere il duplicato delle tessere elettorali ...