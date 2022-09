Elezioni, alle 19 il dato dell’affluenza supera il 51%. Lunghe file e rallentamenti ai seggi (Di domenica 25 settembre 2022) Dal Ministero dell’Interno cominciano ad arrivare dati più rassicuranti e pieni sull’affluenza alle urne. alle Elezioni per il rinnovo della Camera, alle ore 19, ha votato il 51,25% degli aventi diritto, quando i numeri sono relativi a più della metà dei comuni: le rilevazioni si riferiscono al momento alle sezioni di 6.716 comuni su 7.904. Nella precedente tornata elettorale del 2018 alla stessa ora si era recato alle urne il 59,25% degli elettori per la Camera. Per il Senato è previsto solo il dato finale alle 23. L’affluenza della Circoscrizione Estero è rilevata invece contestualmente allo scrutinio. Elezioni, i dati dal Viminale: l’affluenza parziale alle 19 si attesta sul 51,25% Urne aperte fino ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 25 settembre 2022) Dal Ministero dell’Interno cominciano ad arrivare dati più rassicuranti e pieni sull’affluenzaurne.per il rinnovo della Camera,ore 19, ha votato il 51,25% degli aventi diritto, quando i numeri sono relativi a più della metà dei comuni: le rilevazioni si riferiscono al momentosezioni di 6.716 comuni su 7.904. Nella precedente tornata elettorale del 2018 alla stessa ora si era recatourne il 59,25% degli elettori per la Camera. Per il Senato è previsto solo ilfinale23. L’affluenza della Circoscrizione Estero è rilevata invece contestualmente allo scrutinio., i dati dal Viminale: l’affluenza parziale19 si attesta sul 51,25% Urne aperte fino ...

