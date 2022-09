Diario dalla Laver Cup (Di domenica 25 settembre 2022) ??Piange Federer, piange la moglie Mirka e piange mamma Lynette. Piange Nadal, il più disperato di tutti, e piange la ragazza dietro di me, che si è portata il binocolo, ma non i fazzoletti. Piange il giornalista svizzero – inconsolabile – che continua a ripetere «c’est fini, c’est fini». E piango pure io, mentre faccio la conta di quelli che piangono. Nella testa dei tifosi – e forse anche in quella di Federer – queste lacrime d’addio «in un giorno felice» (dice lui) avremmo dovuto versarle a Wimbledon. E invece siamo finiti in questo non-luogo chiamato O2 Arena, dimostrando per l’ennesima volta che la vita, e i momenti che la definiscono, non li controlli nemmeno se sei Roger Federer. Pareva avesse passato gli ultimi anni a scrivere e riscrivere la sceneggiatura perfetta del suo addio, guastato dagli infortuni e dalla pandemia, che lo hanno costretto a rincorrere ... Leggi su ultimouomo (Di domenica 25 settembre 2022) ??Piange Federer, piange la moglie Mirka e piange mamma Lynette. Piange Nadal, il più disperato di tutti, e piange la ragazza dietro di me, che si è portata il binocolo, ma non i fazzoletti. Piange il giornalista svizzero – inconsolabile – che continua a ripetere «c’est fini, c’est fini». E piango pure io, mentre faccio la conta di quelli che piangono. Nella testa dei tifosi – e forse anche in quella di Federer – queste lacrime d’addio «in un giorno felice» (dice lui) avremmo dovuto versarle a Wimbledon. E invece siamo finiti in questo non-luogo chiamato O2 Arena, dimostrando per l’ennesima volta che la vita, e i momenti che la definiscono, non li controlli nemmeno se sei Roger Federer. Pareva avesse passato gli ultimi anni a scrivere e riscrivere la sceneggiatura perfetta del suo addio, guastato dagli infortuni epandemia, che lo hanno costretto a rincorrere ...

