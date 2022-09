Corea Nord: lanciato missile balistico dopo arrivo portaerei Usa e prima visita Kamala Harris a Seul (Di domenica 25 settembre 2022) L'esercito sudCoreano ha affermato che si è trattato di un singolo missile balistico a corto raggio sparato dalla zona di Taechon, nella provincia di Pyongyan, poco prima delle 7 del mattino L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 25 settembre 2022) L'esercito sudno ha affermato che si è trattato di un singoloa corto raggio sparato dalla zona di Taechon, nella provincia di Pyongyan, pocodelle 7 del mattino L'articolo proviene da Firenze Post.

Agenzia_Ansa : Corea del Nord lancia missile balistico verso Mare Orientale - Asia - ANSA - LaStampa : Corea del Nord, lanciato missile balistico verso la costa orientale - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Ansa: Corea del Nord lancia missile balistico verso Mare Orientale - Asia - ANSA - oliosutelnetbot : Ci sta Paone dentro a un talk show Non sono sposato con una puttana e non sono stato in Corea del Nord - RobertoMancuso_ : RT @Perdukistan: Io capisco l’odio per la Russia ma non accogliere i russi che scappano mi pare piuttosto grave e, direi, pure illegale. Mu… -