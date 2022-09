Zazzaroni: non avendo più campioni, meglio che l’Italia si affidi a chi sotto la maglia ha un’anima (Di sabato 24 settembre 2022) In un momento triste per la Nazionale italiana, la buona vittoria con l’Inghilterra impone a giudizio di Zazzaroni (che ne scrive sul Corriere dello Sport) una seria riflessione sull’incidenza delle motivazioni degli azzurrabili: «non avendo più dei campioni, dei titolarissimi, meglio affidarsi a chi sotto la maglia ha un’anima da mettere a completa disposizione del ct». Hanno infatti fatto rumore i tanti forfait dei calciatori considerati importanti, “la grande fuga“. Quando la partita conta poco, i club in totale emergenza e pieni di necessità e buffi diventano nemici: non possono più permettersi di rischiare gratuitamente i muscoli, i legamenti, le teste dei professionisti che pagano, a commissari tecnici e selezionatori vari. Assistiamo così alla mazurka degli ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 24 settembre 2022) In un momento triste per la Nazionale italiana, la buona vittoria con l’Inghilterra impone a giudizio di(che ne scrive sul Corriere dello Sport) una seria riflessione sull’incidenza delle motivazioni degli azzurrabili: «nonpiù dei, dei titolarissimi,affidarsi a chilahada mettere a completa disposizione del ct». Hanno infatti fatto rumore i tanti forfait dei calciatori considerati importanti, “la grande fuga“. Quando la partita conta poco, i club in totale emergenza e pieni di necessità e buffi diventano nemici: non possono più permettersi di rischiare gratuitamente i muscoli, i legamenti, le teste dei professionisti che pagano, a commissari tecnici e selezionatori vari. Assistiamo così alla mazurka degli ...

