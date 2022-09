Viabilità Roma Regione Lazio del 24-09-2022 ore 18:30 (Di sabato 24 settembre 2022) Viabilità DEL 24 SETTEMBRE 2022 ORE 18.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio UN INCIDENTE AVVENUTO NEI PRESSI DELL’USCITA PER PARCO DEI MEDICI STA PROVOCANDO DISAGI SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE, AL MOMENTO IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO A PARTIRE DALLO SVINCOLO PER LA PONTINA, RESTIAMO SULLA PONTINA, DOVE PER LA PRESENZA DI CANTIERI CI SONO INCOLONNAMENTI TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLE CONSOLARI CASSIA, TRA OLGIATA E GIUSTINIANA, E CASILINA NEI PRESSID ELLA BORGHESIANA. E STASERA AL CIRCO MASSIMO VA IN SCENA ILS ECONDO CONCERTO DI RENATO ZERO; ATTIVE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ CON CHIUSURE AL TRANSITO VEICOLARE INV IA DEI CERCHI E IN VIA DEL CIRCO MASSIMO; ATTIVE DEVIAZIONI PER LE ... Leggi su romadailynews (Di sabato 24 settembre 2022)DEL 24 SETTEMBREORE 18.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAUN INCIDENTE AVVENUTO NEI PRESSI DELL’USCITA PER PARCO DEI MEDICI STA PROVOCANDO DISAGI SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE, AL MOMENTO IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO A PARTIRE DALLO SVINCOLO PER LA PONTINA, RESTIAMO SULLA PONTINA, DOVE PER LA PRESENZA DI CANTIERI CI SONO INCOLONNAMENTI TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLE CONSOLARI CASSIA, TRA OLGIATA E GIUSTINIANA, E CASILINA NEI PRESSID ELLA BORGHESIANA. E STASERA AL CIRCO MASSIMO VA IN SCENA ILS ECONDO CONCERTO DI RENATO ZERO; ATTIVE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ CON CHIUSURE AL TRANSITO VEICOLARE INV IA DEI CERCHI E IN VIA DEL CIRCO MASSIMO; ATTIVE DEVIAZIONI PER LE ...

romamobilita : #viabilità #Roma, Traffico intenso in Via dei Sette Metri tra Via della Marinella di Marino e Via Anagnina - romamobilita : #viabilità #Roma, Traffico intenso in via Gregorio VII - romamobilita : #viabilità #Roma, Traffico intenso in viale dei Colli Portuensi - romamobilita : #viabilità #Roma, Traffico intenso in Via Massa di San Giuliano tra Via Polense e Via del Casalone - romamobilita : #viabilità #Roma, Traffico intenso in via Baldo degli Ubaldi -

Alluvione Marche: forza blocco stradale, investe un volontario e fugge ...stava spalando il fango dell'alluvione dalle strade di Senigallia per ripristinare la viabilità ... incidente a Porta Venezia tra vigili e una Ferrari le manifestazioni per l'ambiente Da Roma a Milano, ... Viabilità Roma Regione Lazio del 24 - 09 - 2022 ore 16:30 VIABILITÀ DEL 24 SETTEMBRE 2022 ORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL ... PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA ROMA - NAPOLI VIA FORMIA A CAUSA DI UN INCENDIO SUI ... RomaDailyNews ...stava spalando il fango dell'alluvione dalle strade di Senigallia per ripristinare la... incidente a Porta Venezia tra vigili e una Ferrari le manifestazioni per l'ambiente Daa Milano, ...DEL 24 SETTEMBRE 2022 ORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL ... PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA- NAPOLI VIA FORMIA A CAUSA DI UN INCENDIO SUI ... Viabilità Roma Regione Lazio del 24-09-2022 ore 11:30 - RomaDailyNews