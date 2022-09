“Uomini e Donne”, l’ex protagonista torna nel programma e rivela di essere incinta (Di sabato 24 settembre 2022) News Tv. Una delle protagoniste più amate di Uomini e Donne è rimasta incinta. Maria De Filippi ha deciso di farla partecipare alla puntata che è andata in onda giovedì 22 settembre. Un caloroso applauso da parte del pubblico le ha ricordato cosa voleva dire essere in quello studio. Lei e il suo compagno sono tornati proprio lì, dove tutto ha avuto inizio e per loro e per Maria De Filippi è stata una gioia indescrivibile. Il dating show, qualche volta, riesce a far trovare l’amore ai concorrenti. “Uomini e Donne”: gli ex protagonisti ora aspettano un bambino Nel corso di questi anni molti protagonisti che hanno preso parte come tronisti o corteggiatori hanno lasciato un segno nei confronti dei telespettatori che anche a distanza di molti anni continuano a ... Leggi su tvzap (Di sabato 24 settembre 2022) News Tv. Una delle protagoniste più amate diè rimasta. Maria De Filippi ha deciso di farla partecipare alla puntata che è andata in onda giovedì 22 settembre. Un caloroso applauso da parte del pubblico le ha ricordato cosa voleva direin quello studio. Lei e il suo compagno sonoti proprio lì, dove tutto ha avuto inizio e per loro e per Maria De Filippi è stata una gioia indescrivibile. Il dating show, qualche volta, riesce a far trovare l’amore ai concorrenti. “”: gli ex protagonisti ora aspettano un bambino Nel corso di questi anni molti protagonisti che hanno preso parte come tronisti o corteggiatori hanno lasciato un segno nei confronti dei telespettatori che anche a distanza di molti anni continuano a ...

