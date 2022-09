Tramontana: 'Zhang ha fatto il bene dell'Inter, ma così non si può andare avanti. Cessione unica via' (Di sabato 24 settembre 2022) Il campionato è fermo ma in casa Inter la serenità è ancora lontana dall’essere raggiunta. I tifosi vogliono una... Leggi su calciomercato (Di sabato 24 settembre 2022) Il campionato è fermo ma in casala serenità è ancora lontana dall’essere raggiunta. I tifosi vogliono una...

sportli26181512 : Tramontana: 'Zhang ha fatto il bene dell'Inter, ma così non si può andare avanti. Cessione unica via': Il campionat… - cmdotcom : #Tramontana: '#Zhang ha fatto il bene dell'#Inter, ma così non si può andare avanti. Cessione unica via' -