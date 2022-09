Traghettatore Juventus, ecco la decisione: cambia il futuro di Allegri? (Di sabato 24 settembre 2022) La Juventus di Allegri è alle prese con un terribile inizio di stagione. Arrivano importanti novità sul futuro del tecnico. L’inizio stagione della Juventus è stato a dir poco traumatico. La società bianconera ha faticato sia in Italia che in Europa ed il tecnico bianconero Massimiliano Allegri è finito nel mirino della critica. 0 punti Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 24 settembre 2022) Ladiè alle prese con un terribile inizio di stagione. Arrivano importanti novità suldel tecnico. L’inizio stagione dellaè stato a dir poco traumatico. La società bianconera ha faticato sia in Italia che in Europa ed il tecnico bianconero Massimilianoè finito nel mirino della critica. 0 punti Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

sportmediaset : Solo un traghettatore se salta Max: per giugno c'è Gasp nel mirino #Juventus #Allegri #Gasperini - WiAnselmo : RT @Mediagol: Juventus, opzione traghettatore accantonata: Allegri verso la permanenza in panchina - Mediagol : Juventus, opzione traghettatore accantonata: Allegri verso la permanenza in panchina - ZonaBianconeri : RT @thegrandmaximus: ??ultima bomba?? #Agnelli & #Allegri OUT #lippi & #Delpiero IN PRESIDENTE / VICE ( AREA TECNICA...) #conte #klopp #Tuche… - thegrandmaximus : ??ultima bomba?? #Agnelli & #Allegri OUT #lippi & #Delpiero IN PRESIDENTE / VICE ( AREA TECNICA...) #conte #klopp… -