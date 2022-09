“Sostituire Zelensky con persone perbene”. L’ambiguo assist del Cavaliere per Putin (Di sabato 24 settembre 2022) L’uscita del leader di Forza Italia imbarazza gli alleati e solleva le proteste di Kiev, poi si corregge: «Io frainteso, riferivo frasi di altri, mi sono limitato a fare il cronista» Leggi su lastampa (Di sabato 24 settembre 2022) L’uscita del leader di Forza Italia imbarazza gli alleati e solleva le proteste di Kiev, poi si corregge: «Io frainteso, riferivo frasi di altri, mi sono limitato a fare il cronista»

