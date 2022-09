Scienza | droni per la stampa 3D | nuovo metodo ispirato alle api

Leggi su ildenaro

(Di sabato 24 settembre 2022) Unapproccio per la3D è stato applicato utilizzandocapaci di attuare metodi di costruzione collettiva ispiratiapi ovespe, che lavorano insieme per creare strutture grandi e complesse. Lo studio, pubblicato su Nature, e’ stato guidato nel suo sviluppo dall’Imperial College di Londra e dall’Empa, i Laboratori Federali Svizzeri die Tecnologia dei Materiali. La tecnologia, che è stata testata in laboratorio, potrebbe infine essere utilizzata per la produzione e la costruzione in luoghi pericolosi o di difficile accesso come edifici alti o per aiutare con la costruzione di soccorsi post-disastro. La3D sta guadagnando slancio nel settore edile. Sia in loco che in fabbrica, i robot statici e mobilino ...