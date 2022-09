Olanda, Van Gaal: 'In passato ho criticato Courtois, ma ora invidio il ct del Belgio per lui' (Di sabato 24 settembre 2022) Louis Van Gaal, tecnico dell'Olanda, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Nations League contro il Belgio: "Sono ge... Leggi su calciomercato (Di sabato 24 settembre 2022) Louis Van, tecnico dell', ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Nations League contro il: "Sono ge...

luismesa54 : RT @Laemmedimarco: Annemiek van Vleuten parte con un gomito fratturato. Eroica già così. All'inizio è nelle retrovie, sembra in difficoltà… - alventomagazine : L'Olanda di van der Poel ha l'interesse di piazzare le proprie seconde punte (van Baarle, Mollema, occhio a van der… - ciclonostalgia : RT @Laemmedimarco: Annemiek van Vleuten parte con un gomito fratturato. Eroica già così. All'inizio è nelle retrovie, sembra in difficoltà… - FcInterNewsit : Olanda, Van Gaal: 'Qatar 2022? Nessuno è sicuro del posto, ma alcuni giocatori sono avvantaggiati' - tuttobiciweb_it : I voti di stagi per la sfida iridata femminile. La #Van Vleuten inventa, al termine di una corsa di sofferenza per… -