Naufragio al largo della Siria, 89 morti: l’imbarcazione era partita dal Libano (Di sabato 24 settembre 2022) Si aggrava il bilancio delle vittime del Naufragio avvenuto giovedì tra le coste del Libano e quelle della Siria. La nave era partita dal porto di Minyeh, nel nord Libano, ed è affondata al largo della città di Tartus, in Siria. Secondo l’ultimo bollettino diffuso dalla televisione di Stato Siriana sono 89 i corpi recuperati in mare dai soccorritori, una ventina i sopravvissuti. Secondo il Ministero dei trasporti Siriano a bordo dell’imbarcazione c’erano tra le 120 e le 150 persone, tra le quali molte famiglie. La nuova rotta: dal Libano all’Europa La nave era probabilmente diretta in Italia. La rotta seguita da chi parte dal Libano e vorrebbe ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 24 settembre 2022) Si aggrava il bilancio delle vittime delavvenuto giovedì tra le coste dele quelle. La nave eradal porto di Minyeh, nel nord, ed è affondata alcittà di Tartus, in. Secondo l’ultimo bollettino diffuso dalla televisione di Statona sono 89 i corpi recuperati in mare dai soccorritori, una ventina i sopravvissuti. Secondo il Ministero dei trasportino a bordo delc’erano tra le 120 e le 150 persone, tra le quali molte famiglie. La nuova rotta: dalall’Europa La nave era probabilmente diretta in Italia. La rotta seguita da chi parte dale vorrebbe ...

