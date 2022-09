Napoli che colpo per le giovanili: Grava prende Noah Zula (Di sabato 24 settembre 2022) Il Napoli piazza un colpo per le giovanili, Gianluca Grava prende Noah Zula Mutanda Kasongo ex Schalke 04. Il club azzurro è sempre molto attento a piazzare colpi in prospettiva e negli ultimi si sta interessando sempre di più alle stelline del calcio europeo. Noah Zula è un centrocampista difensivo di nazionalità tedesca che aveva un grande seguito anche un Bundesliga, ma il Napoli ha affondato il colpo e secondo quanto riporta ‘giovanili Napoli’ ha chiuso l’affare. Napoli: Chi è Noah Zula Il giocatore era già in prova con la Primavera di Frustalupi ed il tecnico ha dato il via libero per inserirlo all’interno del ... Leggi su napolipiu (Di sabato 24 settembre 2022) Ilpiazza unper le, GianlucaMutanda Kasongo ex Schalke 04. Il club azzurro è sempre molto attento a piazzare colpi in prospettiva e negli ultimi si sta interessando sempre di più alle stelline del calcio europeo.è un centrocampista difensivo di nazionalità tedesca che aveva un grande seguito anche un Bundesliga, ma ilha affondato ile secondo quanto riporta ‘’ ha chiuso l’affare.: Chi èIl giocatore era già in prova con la Primavera di Frustalupi ed il tecnico ha dato il via libero per inserirlo all’interno del ...

