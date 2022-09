Laver Cup 2022, sorpresa Berrettini: in campo nel singolare e nel doppio nel day 2 (Di sabato 24 settembre 2022) Il secondo giorno di Laver Cup 2022 regala subito una sorpresa: infatti, scenderà in campo anche Matteo Berrettini, che era inizialmente inserito come riserva. Il tennista italiano è atteso quest’oggi, sabato 24 settembre, da un doppio impegno: Berrettini scenderà in campo prima nella sessione pomeridiana, dove aprirà il programma sfidando Felix Auger-Aliassime, per poi andare a chiudere la giornata con un interessantissimo doppio in coppia con Novak Djokovic, per sfidare De Minaur/Sock. ORDINE DI GIOCO SABATO 24 SETTEMBRE SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 24 settembre 2022) Il secondo giorno diCupregala subito una: infatti, scenderà inanche Matteo, che era inizialmente inserito come riserva. Il tennista italiano è atteso quest’oggi, sabato 24 settembre, da unimpegno:scenderà inprima nella sessione pomeridiana, dove aprirà il programma sfidando Felix Auger-Aliassime, per poi andare a chiudere la giornata con un interessantissimoin coppia con Novak Djokovic, per sfidare De Minaur/Sock. ORDINE DI GIOCO SABATO 24 SETTEMBRE SportFace.

