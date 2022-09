L’appello di Zelensky: «Putin vi manda a morire: meglio scappare che farsi processare davanti a un tribunale di guerra» (Di sabato 24 settembre 2022) «Vladimir Putin manda consapevolmente i suoi cittadini a morire». Sono le parole, pronunciate in russo, dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky che, in un videomessaggio pubblicato sul suo canale Telegram, durante il quale ha lanciato un appello ai russi a fuggire dalla mobilitazione militare lanciata dal presidente russo, e definita «criminale» dal leader ucraino. Zelensky ha dichiarato che «i comandanti russi non si preoccupano della vita» della popolazione. Dunque «è meglio non accettare una convocazione, che morire in una terra straniera come criminale di guerra». E il presidente ucraino ha ulteriormente incalzato: «È meglio scappare dalla mobilitazione criminale, che finire ... Leggi su open.online (Di sabato 24 settembre 2022) «Vladimirconsapevolmente i suoi cittadini a». Sono le parole, pronunciate in russo, dal presidente ucraino Volodymyrche, in un videomessaggio pubblicato sul suo canale Telegram, durante il quale ha lanciato un appello ai russi a fuggire dalla mobilitazione militare lanciata dal presidente russo, e definita «criminale» dal leader ucraino.ha dichiarato che «i conti russi non si preoccupano della vita» della popolazione. Dunque «ènon accettare una convocazione, chein una terra straniera come criminale di». E il presidente ucraino ha ulteriormente incalzato: «Èdalla mobilitazione criminale, che finire ...

attilasarti : RT @GiovaQuez: Lavrov: 'L'Occidente ha fatto i capricci per i referendum, ma questi sono una reazione all'appello del presidente Zelensky p… - PerutaAntonio : RT @GiovaQuez: Lavrov: 'L'Occidente ha fatto i capricci per i referendum, ma questi sono una reazione all'appello del presidente Zelensky p… - mariamacina : RT @GiovaQuez: Lavrov: 'L'Occidente ha fatto i capricci per i referendum, ma questi sono una reazione all'appello del presidente Zelensky p… - aleinno70 : RT @GiovaQuez: Lavrov: 'L'Occidente ha fatto i capricci per i referendum, ma questi sono una reazione all'appello del presidente Zelensky p… - allo757 : RT @GiovaQuez: Lavrov: 'L'Occidente ha fatto i capricci per i referendum, ma questi sono una reazione all'appello del presidente Zelensky p… -