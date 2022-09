L'Eco di Bergamo

La regina Vittoriala Svizzera In questo contesto, come ... la casa reale britannica è imparentata con tutta'Europa. Una ...del tempo per disegnare e dipingere il paesaggio ad. ...... poi riempiti di colore con la tecnica dell'a foglio ... così si può dire che attraverso le sue pennellale,'artista si ... con la stessa passionei provocanti girasoli, traboccanti ... L'acquerello dipinge letteratura e poesia: in Città Alta maratona di incontri e workshop