La folle stagione di Pogba: tra infortuni, mercato e un addio già scritto (o quasi) (Di sabato 24 settembre 2022) Clamorosa novità intorno a Pogba; cerchiamo di capire cosa sta succedendo intorno al centrocampista francese. Uno dei fiori all'occhiello dell'ultimo mercato bianconero è stato, senza ombra di dubbio, Pogba; il centrocampista francese è arrivato a parametro zero con la consapevolezza di poter dare qual quid in più al reparto di Allegri. Forza fisica, qualità tecniche e la possibilità di portare il giusto mix di gol e assist, tutte caratteristiche che sono mancate nella scorsa stagione. L'esordio, però, non è ancora arrivato a causa dei problemi fisici e sembra poterci essere una clamorosa novità. LaPresseLa Juventus ha iniziato la stagione nel peggiore dei modi: meno sette dal primo posto e una situazione, in Champions, ancora più drammatica dove i bianconeri rischiano seriamente di non qualificarsi ...

