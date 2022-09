La festa d'addio di Roger Federer (Di sabato 24 settembre 2022) Il campione svizzero ha giocato il suo ultimo match in coppia con Rafa Nadal e hanno pianto entrambi alla 02 Arena di Londra. Da Hugh Grant ad Anna Wintour, tutti presenti per il saluto sul campo di una leggenda Leggi su vanityfair (Di sabato 24 settembre 2022) Il campione svizzero ha giocato il suo ultimo match in coppia con Rafa Nadal e hanno pianto entrambi alla 02 Arena di Londra. Da Hugh Grant ad Anna Wintour, tutti presenti per il saluto sul campo di una leggenda

Federer, addio con sconfitta: battuto con Nadal da Tiafoe - Sock
"È tutto straordinario, non volevo sentirmi solo, volevo dire addio in una competizione di squadra. Sono sempre stato in una squadra. È stato un piacere, volevo sentirmi così, come fosse una festa".

Per l'ultima volta, Roger Federer. L'addio non è stato però coronato da una vittoria. Re Roger si è unito a Rafael Nadal per una celebrazione che, pur in un'atmosfera di festa, è stata presa molto sul serio.

La festa d'addio di Roger Federer
Il campione svizzero ha giocato il suo ultimo match in coppia con Rafa Nadal e hanno pianto entrambi alla 02 Arena di Londra. Da Hugh Grant ad Anna Wintour, tutti presenti per il saluto sul campo di una leggenda.