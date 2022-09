Italiani all’estero – Campagna elettorale conclusa (Di sabato 24 settembre 2022) Campagna elettorale conclusa, per tutti gli Italiani residenti fuori dall’Italia, nelle 4 Circoscrizioni in cui è ripartito l’estero – Il 22 settembre scorso è stato l’ultimo giorno, entro le ore 17 locali, di consegna dei voti nelle rispettive sedi dei consolati di ciascuna nazione. Prima notizia sul voto: quello dell’affluenza elettorale. Per quanto riguarda Circoscrizione Sudamerica, la più popolosa in assoluto di nostri connazionali residenti, rispetto a tutte le altre, si è potuto già rilevare, forse per comprensibili disaffezione e sfiducia per politica e politici, un poco esaltante livello di votanti, pari o di poco inferiore, a quello registratosi nella precedente elezione politica. Il dato è certamente poco stimolante, ma le notizie aggiuntive sono senza dubbio ancora più rattristanti, in ... Leggi su romadailynews (Di sabato 24 settembre 2022), per tutti gliresidenti fuori dall’Italia, nelle 4 Circoscrizioni in cui è ripartito l’estero – Il 22 settembre scorso è stato l’ultimo giorno, entro le ore 17 locali, di consegna dei voti nelle rispettive sedi dei consolati di ciascuna nazione. Prima notizia sul voto: quello dell’affluenza. Per quanto riguarda Circoscrizione Sudamerica, la più popolosa in assoluto di nostri connazionali residenti, rispetto a tutte le altre, si è potuto già rilevare, forse per comprensibili disaffezione e sfiducia per politica e politici, un poco esaltante livello di votanti, pari o di poco inferiore, a quello registratosi nella precedente elezione politica. Il dato è certamente poco stimolante, ma le notizie aggiuntive sono senza dubbio ancora più rattristanti, in ...

