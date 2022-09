Romanito_21 : RT @La_Bianconera: Tre pali! ?? E 1 solo punto! Forza ragazze! ?? Il pari di Sassuolo ci racconta una #JuventusWomen che deve far fronte alle… - sportli26181512 : Il Sassuolo e i pali fermano la Juve. Roma, rimonta e primato. Poker Milan: Il Sassuolo e i pali fermano la Juve. R… - GianniVaretto : RT @Gazzetta_it: Il Sassuolo e i pali fermano la Juve. Roma, rimonta e primato. Poker Milan #SerieAfemminile - Gazzetta_it : Il Sassuolo e i pali fermano la Juve. Roma, rimonta e primato. Poker Milan #SerieAfemminile - gioachino_asti : RT @La_Bianconera: Tre pali! ?? E 1 solo punto! Forza ragazze! ?? Il pari di Sassuolo ci racconta una #JuventusWomen che deve far fronte alle… -

La quarta giornata della Serie A femminile si apre a Reggio Emilia sotto gli occhi attenti di Dionisi, con ilche ottiene il primo punto del suo campionato dopo i ko nelle prime tre giornate. Lo fa in grande stile, fermando cioè una Juventus stanca per gli impegni europei (mercoledì la sfida decisiva ......(), Tommaso Mancini (Juventus), Antonio Raimondo (Bologna), Nicolò Turco (Juventus). La presentazione del match Bollini dovrebbe affidarsi al modulo 4 - 3 - 1 - 2 con Mastrantonio tra i...Un pareggio e tanta sfortuna. Dopo tre pali colpiti e un gol della solita Girelli, la Juventus Women sbatte contro il Sassuolo. Cecilia Salvai ha commentato cos ...La Juventus Women pareggia 1-1 in casa del Sassuolo: Girelli va a segno ma non basta, nel finale espulsione per Valentina Cernoia ...