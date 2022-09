GF Vip 7, Soraia Ceruti: “Forza amore mio. Ti amo tanto lo sai” (Di sabato 24 settembre 2022) L’ex corteggiatrice ha deciso di intervenire sulle sue storie IG dedicandone una al suo amore.“Forza amore mio. Ti amo tanto lo sai” queste sono state le parole di Soraia sui social, insieme ad una foto dove incarnano tutto il loro amore. La compagna del Vippone ha deciso incoraggiare Luca dopo alcune sue dichiarazione dove ha ammesso di voler comunicare agli autori del Grande Fratello Vip la sua intenzione d ivoler abbandonare la casa del Grande Fratello Vip. Soraia sta incoraggiando da sempre Luca, ma basterà per fargli cambiare idea? Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip 7, coccole h0t tra Elenoire Ferruzzi e Daniele Dal Moro GF Vip 7, coccole h0t tra Elenoire Ferruzzi e ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 24 settembre 2022) L’ex corteggiatrice ha deciso di intervenire sulle sue storie IG dedicandone una al suo.“mio. Ti amolo sai” queste sono state le parole disui social, insieme ad una foto dove incarnano tutto il loro. La compagna del Vippone ha deciso incoraggiare Luca dopo alcune sue dichiarazione dove ha ammesso di voler comunicare agli autori del Grande Fratello Vip la sua intenzione d ivoler abbandonare la casa del Grande Fratello Vip.sta incoraggiando da sempre Luca, ma basterà per fargli cambiare idea? Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip 7, coccole h0t tra Elenoire Ferruzzi e Daniele Dal Moro GF Vip 7, coccole h0t tra Elenoire Ferruzzi e ...

infoitcultura : Gf Vip, Soraia Ceruti interviene sul 'rapporto' tra Luca e Elenoire - infoitcultura : Grande Fratello Vip: Elenoire Ferruzzi certa dell'interesse di Luca Salatino: 'Non è innamorato di Soraia' - MondoTV241 : GF Vip, Soraia entra nella casa per parlare con Luca? Ecco cosa dovrebbe accadere #soraiaallamceruti #lucasalatino… - zazoomblog : Grande Fratello Vip: Elenoire Ferruzzi certa dellinteresse di Luca Salatino: Non è innamorato di Soraia - #Grande… - MondoTV241 : GF Vip, Luca vuole lasciare la casa, arriva il messaggio di Soraia, ecco le sue parole #soraiaallamceruti… -