Elezioni politiche 2022: la diretta. Arrivano dati su affluenza (Di sabato 24 settembre 2022) Elezioni politiche 2022: la diretta. Seggi aperti dalle 7:00 alle 23:00 12.05: Arrivano i primi dati sull’affluenza che mostrano, per adesso, una flessione di quasi due punti. Sono arrivati i dati di 1.281 Comuni su 7.904. Per adesso, ha votato il 18,02% del censo elettorale, a fronte del 19,35% di 4 anni fa. 11.43: Tra poco più di un quarto d’ora, cominceranno ad arrivare i primi dati sull’affluenza, che potranno dare una idea indicativa della partecipazione elettorale. Premi F5 o ricarica la pagina per rimanere aggiornato Tutto pronto per questa tornata elettorale che consegnerà agli italiani un nuovo Governo e un Parlamento ridotto, dopo l’approvazione del ddl sul taglio dei parlamentari. ... Leggi su termometropolitico (Di sabato 24 settembre 2022): la. Seggi aperti dalle 7:00 alle 23:00 12.05:i primisull’che mostrano, per adesso, una flessione di quasi due punti. Sono arrivati idi 1.281 Comuni su 7.904. Per adesso, ha votato il 18,02% del censo elettorale, a fronte del 19,35% di 4 anni fa. 11.43: Tra poco più di un quarto d’ora, cominceranno ad arrivare i primisull’, che potranno dare una idea indicativa della partecipazione elettorale. Premi F5 o ricarica la pagina per rimanere aggiornato Tutto pronto per questa tornata elettorale che consegnerà agli italiani un nuovo Governo e un Parlamento ridotto, dopo l’approvazione del ddl sul taglio dei parlamentari. ...

