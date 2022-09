Ediltrophy, a Benevento sfida sull’arte muraria tra riflessioni sui problemi d’attualità (Di sabato 24 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – In piazza Risorgimento si è vissuta una mattinata di competizione sull’arte muraria denominata Ediltrophy ’22 che ha coinvolte tutte le province campane oltre al capoluogo della Basilicata, Potenza. E’ la seconda volta che questo tipo di gara sull’arte muraria fa tappa a Benevento dopo il 2014: sotto un tendone allestito per l’occasione si sono sfidate squadre senior e junior con l’obiettivo di premiare la qualità del costruire e la competenza di chi lavora. Presente l’Associazione dei costruttori sia locale che regionale con i presidenti Mario Ferraro e Luigi della Gatta. Ferraro ha sottolineato: “E’ una competizione per ragazzi fino a 22 anni ma noi purtroppo soffriamo l’età giovabile all’interno del settore ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 24 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– In piazza Risorgimento si è vissuta una mattinata di competizionedenominata’22 che ha coinvolte tutte le province campane oltre al capoluogo della Basilicata, Potenza. E’ la seconda volta che questo tipo di garafa tappa adopo il 2014: sotto un tendone allestito per l’occasione si sonote squadre senior e junior con l’obiettivo di premiare la qualità del costruire e la competenza di chi lavora. Presente l’Associazione dei costruttori sia locale che regionale con i presidenti Mario Ferraro e Luigi della Gatta. Ferraro ha sottolineato: “E’ una competizione per ragazzi fino a 22 anni ma noi purtroppo soffriamo l’età giovabile all’interno del settore ...

