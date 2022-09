Covid-19, arriva l’esame del sangue per capire quando vaccinarci (Di sabato 24 settembre 2022) Non tutte le risposte immunitarie contro il virus Sars-CoV-2 sono uguali. In alcune persone può durare anche 10 mesi, mentre altre potrebbero avere bisogno di una nuova dose di vaccino anti-Covid dopo poche settimane dalla precedente. Per stabilire quando è il momento giusto di una nuova somministrazione, è stato messo a punto un esame del sangue in grado di determinare la presenza dei linfociti T della memoria e verificare se il sistema immunitario è ancora «armato» contro il virus. Il test è frutto del lavoro congiunto tra i ricercatori italiani dell‘Irccs di Candiolo (Torino) e l’Italian Institute for Genomic Medicine (Iigm) nel laboratorio Armenise-Harvard di Immunoregolazione. La ricerca Una ricerca che potrebbe avere implicazioni significative per la futura gestione della pandemia. «Avere gli anticorpi non significa per ... Leggi su open.online (Di sabato 24 settembre 2022) Non tutte le risposte immunitarie contro il virus Sars-CoV-2 sono uguali. In alcune persone può durare anche 10 mesi, mentre altre potrebbero avere bisogno di una nuova dose di vaccino anti-dopo poche settimane dalla precedente. Per stabilireè il momento giusto di una nuova somministrazione, è stato messo a punto un esame delin grado di determinare la presenza dei linfociti T della memoria e verificare se il sistema immunitario è ancora «armato» contro il virus. Il test è frutto del lavoro congiunto tra i ricercatori italiani dell‘Irccs di Candiolo (Torino) e l’Italian Institute for Genomic Medicine (Iigm) nel laboratorio Armenise-Harvard di Immunoregolazione. La ricerca Una ricerca che potrebbe avere implicazioni significative per la futura gestione della pandemia. «Avere gli anticorpi non significa per ...

